Diyarbakır'da "kırsal kalkınma" hamlesi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilde kırsal kalkınma hamlesi başlattı.İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, üretim yapan çiftçilere destek sunulması amacıyla işbirliği protokolü imza töreni düzenlendi.Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu, milletin geleceğini aydınlatacak çalışmalar yürütmeyi amaçladıklarını söyledi.Diyarbakır'ın sahip olduğu potansiyele değinen Güzeloğlu, "Diyarbakır bir üretim cennetidir. Her köşesinde tarım, her boyutunda üretim yapılan çok güçlü bir üretim merkezi. Şu andaki mevcut üretim potansiyelimizle, Türkiye'nin tarımsal, bitkisel ve hayvansal üretiminde ilk 5'teyiz. Her alanda bu iddiamızı her gün artırıyoruz." diye konuştu.Silvan ProjesiTerör örgütü PKK ve iş birlikçilerinin bugüne kadar Silvan Barajı'na 15'e yakın saldırı gerçekleştirdiğine işaret eden Güzeloğlu, bu saldırılarda vatani görevini yapan 8'e yakın güvenlik görevlisinin şehit olduğunu aktardı.Terör örgütü PKK'nın bu saldırıları yaparak Diyarbakır'ın kalkınmasını, gelişmesini, Diyarbakır insanının refahla buluşmamasını engellemek istediğini dile getiren Güzeloğlu, terör örgütlerinin karanlıktan beslendiğini, buna izin vermeyeceklerini ifade etti.Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"GAP projesinden sonra Türkiye'nin ikinci dönüşüm, sosyal ve kalkınma projesi olan Silvan Projesi ile 235 bin hektar alanı sulamaya açacağız. Bu Diyarbakır'ı sadece bölgenin ve Türkiye'nin değil dünyanın sayılı bir üretim merkezi haline getirecek. Sadece üreten olmayacağız. Sadece üretimi değil, katma değerli üretimi gerçekleştirerek bire 10, bire 50 ve bire 100 geliri Diyarbakır'a getireceğiz. Gıda sanayinin altyapısında, gıdaya dönük organize sanayi bölgelerinin kurulmasında bugün çalışmaları başlattık. Gıdaya dayalı organize sanayi bölgesinin imar, tahsis ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Üretimin gerçekleşmesi amaçlandığında üretim altyapısı da bu şekilde tamamlandığında inşallah Diyarbakır dünyanın katma değerli ürünlerinin üretildiği ve tarım borsasının fiyat belirlediği bir merkez haline gelecek."Güzeloğlu, vatandaşların belediyeye görevlendirme yapılmasından önceye ilişkin, "Büyükşehir Belediyesi'nin kapısına gidip yardım istedik, reddedildik. Projeleri anlatma isteğimiz kabul edilmedi." dediğini belirterek, şunları kaydetti:"Peki, nasıl bir belediyecilik bu? Nasıl halka dayalı bir belediyecilik? Halkın derdiyle dertlenmeyen, onun derdini anlamayan, dinlemeyen bir belediyecilik olur mu? Olmaz. Öyle bir yaklaşım olur mu? Bizim derdimiz bu zihniyetle, bu ihanet şebekesi ve temsilcileri ile. Şimdi bugün hamdolsun bu milletin hakkını bu millete veriyoruz."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güveni ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak göreve geldiğini dile getiren Güzeloğlu, belediyenin kaynaklarıyla Diyarbakır'a nasıl daha fazla hizmet edilebilir diye çalıştıklarını anlattı.Güzeloğlu, çok kısa bir sürede Diyarbakır'ın tarımda, sanayide ve hizmetler sektöründe çok ilerleyeceğini belirterek, "Bütün bunlara inanan bu meselede bizden olan ve kendisine güvenen aziz Diyarbakırlılar, hamdolsun hiçbir provokasyonun, bu kente zarar verecek hiçbir oluşumun içinde olmadı, terör örgütü PKK ve iş birlikçilerinin çağrılarına icabet etmedi. Diyarbakır bunlara asla prim vermedi. Diyarbakır duruşuyla kararlı bir şekilde geleceğine sahip çıktı." diye konuştu.Konuşmaların ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Eğil Organik Tahıl Üreticileri Birliği ve Dicle Organik Meyve Üreticileri Birliği arasında protokol imzalandıProgram, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinden oluşan Türk Halk Müziği ekibinin Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirmesiyle sona erdi.Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Vildan Polat, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve üreticiler katıldı.