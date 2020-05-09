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Diyarbakır'da kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim

Diyarbakır'da kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakimDİYARBAKIR'da, İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

09.05.2020 11:59 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:07
Diyarbakır'da kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim
DİYARBAKIR'da, İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, cadde ve sokaklar sessiz kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 24 kentte sürüyor. Uygulama kapsamındaki kentlerden Diyarbakır, güne sessiz başladı. Kentin işlek meydan ve caddeleri ile sokaklar bomboş kalırken, yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken az sayıdaki kişiler görüldü.
Sokağa çıkma kısıtlamanın ilk gününde belediye bünyesindeki temizlik görevlilerinin, boş meydan ve caddelerde temizlik çalışması yaptığı gözlendi. Güvenlik görevlileri de kentin çeşitli noktalarında yaptıkları uygulamalarda dışarı çıkan vatandaşa kimlik sordu. İzin belgesi olmayanlara güvenlik güçlerince idari para cezası kesildi. Diyarbakır’da kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel, Haber

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