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Diyarbakır'da kısıtlamasının son gününde de sessizlik hakim

Diyarbakır'da kısıtlamasının son gününde de sessizlik hakimDİYARBAKIR'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar sessizliğini korudu.

03.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:45
Diyarbakır'da kısıtlamasının son gününde de sessizlik hakim
DİYARBAKIR'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar sessizliğini korudu.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin cadde ve sokaklarında kısıtlamadan muaf tutulan kişiler dışında kimseye rastlanmadı.
YOL ÇALIŞMASINDA SOSYAL MESAFE KURALI
Sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Büyükşehir Belediyesi'nce tarihi Melikahmet Caddesi'nde yenileme çalışması sürüyor. Caddede çalışan ekiplerin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri gözlendi.
Öte yandan güvenlik güçleri de kentin farklı cadde ve kavşaklarında kurdukları kontrol noktalarında uygulamalar yaptı. Ekiplerce, sokağa çıkanların izin belgelerini sorgulanırken, izni belgesi olmayanlara idari para cezası kesildi. Diyarbakır’da kısıtlamasının son gününde de sessizlik hakim

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel, Haber

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