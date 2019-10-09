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Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla atarak yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

09.10.2019 11:18Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla atarak yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır- Mardin kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 21 SA 519 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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