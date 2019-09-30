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Diyarbakır'da korkutan yangın

Diyarbakır'da bir evin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

30.09.2019 17:28Diyarbakır'da korkutan yangın
Diyarbakır'da bir evin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Lice afet konutları içerisinde bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, 110 itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangının bulunduğu bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale bulunarak yangının diğer evlere sıçramasını önledi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıktığı odunluk kullanılamaz hale gelirken, odunluk sahibi 6 çocuk annesi Güler Şaşmaz, yangının kim ya da kimler tarafından çıkarıldığını bilmediğini söyledi. Şaşmaz, kışlık odunlarının ve tahtalarının yangında kül olmasından dolayı mağdur olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, İtfaiye, Bağlar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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