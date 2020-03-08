Diyarbakır'da korkutan yangın
Diyarbakır'da korkutan yangın Diyarbakır'da bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
08.03.2020 23:53 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:54
Diyarbakır 'da korkutan yangın
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay, Diyarbakır'ın Bağlar İiçesi Bağcılar Mahallesi Göletli Park karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartmanın çatısında kıvılcımların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.Öte yandan aynı iş yerinde daha önce de baca temizliği yapılmadığı gerekçesiyle yangın çıktığı iddia edildi.Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay, Diyarbakır'ın Bağlar İiçesi Bağcılar Mahallesi Göletli Park karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartmanın çatısında kıvılcımların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.Öte yandan aynı iş yerinde daha önce de baca temizliği yapılmadığı gerekçesiyle yangın çıktığı iddia edildi.Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Diyarbakır'da korkutan yangın
Etiketler : Diyarbakır, Bağcılar, Bağlar, Yerel
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