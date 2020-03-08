Menü
Haberler ›› Yerel ››Diyarbakır'da korkutan yangın - Haberler

Diyarbakır'da korkutan yangın

Diyarbakır'da korkutan yangın Diyarbakır'da bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

08.03.2020 23:53 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:54
Diyarbakır 'da korkutan yangın
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Olay, Diyarbakır'ın Bağlar İiçesi Bağcılar Mahallesi Göletli Park karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir lokantanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartmanın çatısında kıvılcımların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan aynı iş yerinde daha önce de baca temizliği yapılmadığı gerekçesiyle yangın çıktığı iddia edildi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Diyarbakır'da korkutan yangın

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyarbakır, Bağcılar, Bağlar, Yerel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar Haberler
Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı Haberler
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü esnasında Rizespor-Alanyaspor maçını radyodan dinledi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü esnasında Rizespor-Alanyaspor maçını radyodan dinledi
Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Haberler
Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu