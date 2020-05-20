Diyarbakır'da korona virüs ve kısıtlamaya rağmen tatlıcılarda bayram yoğunluğu başladı

Korona virüs salgını ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Ramazan Bayramı öncesi Diyarbakır'da bulunan kadayıfçı Sıtkı Usta, korona virüs tedbirlerini alarak 3 vardiyalı çalışma ile siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Diyarbakır'da korona virüs ve kısıtlamaya rağmen tatlıcılarda bayram yoğunluğu başladı
20.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:54
Korona virüs salgını ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Ramazan Bayramı öncesi Diyarbakır'da bulunan kadayıfçı Sıtkı Usta, korona virüs tedbirlerini alarak 3 vardiyalı çalışma ile siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Ramazan Bayramına az bir süre kala Diyarbakır'da tatlı imalathanelerine korona virüs salgınına ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen talep arttı. Kadayıfçı Sıtkı Usta, Diyarbakır'ın tescili kadayıfı ve diğer tatlı çeşitlerinin siparişlerini yetiştirmek için korona virüs tedbirlerini alarak 3 vardiyalı çalışma sistemine geçip siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Yaşanan yoğunlukla ilgili açıklama yapan Sıtkı Usta işletmecisi Mehmet Altunbay, virüs sebebiyle tedbirleri aldıklarını, her hafta imalathanelerinin dezenfekte edildiğini söyledi. Elemanlarının, maske, eldiven, ve bone kullanarak tedbirlerini aldıklarını aktaran Altunbay, "Bayram içinde yoğunluğumuz devam ediyor. Siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Yaklaşık günlük 100 tepsi tatlı üretiyoruz bayramdan gelebilecek olan siparişlere yetişebilmek adına. Baklava çeşitlerimiz var. Soğuk baklava çeşidimiz var. Bir de Diyarbakır'a tescillenmiş burma kadayıfımız var. Daha çok fıstıklı ve cevizli şeklinde kadayıf tercih ediliyor. Daha önce salgın sebebiyle tek vardiyaya düşmüştük. Şuanda bayram dolaysıyla gece vardiyasını da ekledik. Siparişlere yetişebilmek için 3 vardiya şeklinde çalışıyoruz. Fıstıklı baklava 75 lira, kadayıf fıstıklı 65 lira, cevizli 55 lira, cevizli baklava 70 lira. Değişiyor, özel baklavalarımız var. 100 lira, 110 lira şeklinde değişiyor. Şuan en yüksek ürünümüz 110 lira, en düşüğü 55 lira. Ankara ve Diyarbakır ili için bir telefon kadar yakınız" dedi. - DİYARBAKIR
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?

Kaynak: İHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Diyarbakır, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ali Babacan’dan yeni partiler için ’FETÖ organizasyonu’ diyen Bahçeli’ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Haber
Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Haziran’da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Avrupa Birliği’nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Haber
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Rusya’da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son Dakika: Türkiye’deki koronavirüs salgınında seyahat için ’’HES kodu’’ uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Haberler››Güncel››Diyarbakır'da korona virüs ve kısıtlamaya rağmen tatlıcılarda bayram yoğunluğu başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:59: Berber ve kuaförlerin mesai saatleri uzatıldı - Haber 00:58: İzmir'de apartman dairesinde yangın - Haber 00:56: Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haber 00:55: Türkiye'den Nijerya'ya başsağlığı mesajı - Haber 00:53: AYDOS ORMANI'NDA YANGIN -2 - Haber 00:09: Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? - Haberler 00:03: Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı - Haber 23:38: Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı - Haber 12:55: Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi - Haberler 10:26: Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi - Haber