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Diyarbakır'da korona virüsü fırsat bilerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Diyarbakır'da korona virüsü fırsat bilerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı Sur ilçesinde bulunan tarihi ve nostaljik kafede hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde içerisinde 121 yıllık tarihi değirmen taşı bulunan Alaadin Kılıç'a ait değirmen kafe...

04.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:58
Diyarbakır 'da korona virüsü fırsat bilerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
Sur ilçesinde bulunan tarihi ve nostaljik kafede hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde içerisinde 121 yıllık tarihi değirmen taşı bulunan Alaadin Kılıç'a ait değirmen kafe ve kahvaltı salonunun korona virüs nedeniyle kapalı olmasını fırsat bilen hırsızlar tarafından önceki gün soyulmuş, olayı gerçekleştiren iki şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı. Yakalanan şahısların görüntüleri ise güvenlik kamerasına anbe an yansıdı.
Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde içerisinde 121 yıllık tarihi değirmen taşı bulunan Alaadin Kılıç'a ait değirmen kafe ve kahvaltı salonunun, korona virüs nedeniyle kapalı olmasını fırsat bilen hırsızlar tarafından önceki gün soyulmuştu. Sur ilçesi Ulu Cami yanı Pirinçler Sokakta bulunan Alaaddin kafe kahvaltı salonunda meydana hırsızlık olayı ile ilgili olarak Sur ilçe emniyet müdürlüğü görevlilerince yapılan titiz çalışmada, civardan temin edilen güvenlik ve mobesse görüntüleri titizlikle incelenmesi sonucu olayı gerçekleştiren şahısların iki kişi olduğu, yapılan çalışmalar sonucu şahıslar polis ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı.
Şahıslar suçlarını itiraf etti
Yakalanan şüpheliler N.A. ve S.Ö., Sur ilçe emniyet müdürlüğüne götürerek ifadeleri alınırken, alınan ifadede şahısların suçlarını itiraf ettikten sonra çaldıkları malzemeleri koydukları yeri polise gösterdi. Çalınan malzemeler polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, yakalanan şahısların olayı gerçekleştirdikten sonra sokaktan geçmeleri bölgede bulunan bir otoparkın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili olarak şüpheli N.A. ve S.Ö.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Diyarbakır’da korona virüsü fırsat bilerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Polis, Sur, 3. Sayfa

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Diyarbakır'da korona virüsü fırsat bilerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
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