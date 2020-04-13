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Diyarbakır'da korona virüsü yenen 10 hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavisi gören ve sağlıklarına kavuşan 10 hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

13.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:27
Diyarbakır'da korona virüsü yenen 10 hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi
Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavisi gören ve sağlıklarına kavuşan 10 hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Çin'in Wuhan Kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tehdidi sürerken Diyarbakır'dan güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak çalışmalarını sürdüren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs testi pozitif çıkan 10 hasta hastalığı yenmeyi başardı. Hastalar kendilerini tedavi eden sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu olarak evlerine gönderildi.

"Süreç başladığından beri 130 taburcuya ulaştık"

Taburcu edilen hastaların 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacağı öğrenilirken, Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, hastanelerinin sürecin başından beri ana pandemi hastanesi olarak çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Dr. Karakoç, "Süreç başladığında beri 130 taburcuya ulaştık. Hastane olarak bugün 10 hastamızın daha taburcu etmeyi planlıyoruz. Şuan bunlardan ikisini taburcu ettik. Bu iki hastamızdan biri 36 yaşındaydı 6 gündür tedavi ediliyordu. Tedavi sürecini tamamladık, 14 günlük izolasyona yolladık. Diğer hastamız ise 87 yaşında Alzheimer hastası görme ve duyma engelli bir hastamızdı. Bu hastamızı da 13 günlük tedavisini tamamlayıp evine yolculadık. Büyük bir mutluluk duyuyoruz tabi hastalarımızı her yaş gurubundan takip ediyoruz ve süreçlerini tamamlayıp gönderiyoruz. Ama gönderdiğimiz her hastamıza da şu çağrımızı yineliyoruz. 14 gün boyunca evde kalıp izolasyona devam etmelerini öneriyoruz" dedi.

"Lütfen evde kalın sosyal izolasyonunuzu koruyun temasınızı kesin"

Diyarbakır halkına çağrıda da bulunan Dr. Karakoç, "Tedavi edilen hastalar hastane kapasitesini asmış durumda değildir. Diyarbakır olarak ve ana pandemi hastanesi olarak da hala bir sıkıntıya düşmedik. Hasta takiplerinde kapasitemizi asmadık dualarımızda bu kapasiteyi aşmama yönündedir. Tüm halkımıza çağrımız, lütfen evde kalın sosyal izolasyonunuzu koruyun temasınızı kesin. Bu süreç birlikte başaracağımız ve birlikte mücadele edeceğimiz bir dönemdir. Bu süreci hep beraber atlatacağız inşallah" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Güncel
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