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Diyarbakır'da korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavisi gören ve sağlığına kavuşan hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilerek evine uğurlandı.

07.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:05
Diyarbakır'da korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavisi gören ve sağlığına kavuşan hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilerek evine uğurlandı.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavisi gören erkek hasta sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Hastane çalışanları ve doktorlar taburcu olan hastayı alkışlarla evine uğurlarken, ismi öğrenilemeyen hasta da sağlık çalışanlarını alkışlayarak hastaneden ayrıldı.
Taburcu edilen hastanın 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacağı öğrenildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Güncel
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