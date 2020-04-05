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Diyarbakır'da koronavirüs önlemleri üst seviyede

DİYARBAKIR'da, İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararlarla koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde tutuluyor.

05.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:47
Diyarbakır'da koronavirüs önlemleri üst seviyede
DİYARBAKIR'da, İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararlarla koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde tutuluyor. Kentte vatandaşların ev ve iş yerlerinin önünde oturmaları yasaklanırken, son 24 saatte 383 bin 37 metrekarelik alan dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise toplu taşıma araçlarını kullananlara, yolcu duraklarında ücretsiz maske dağıttı.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, özellikle Perşembe günleri yoğunluğun gözlemlendiği mezarlık ziyaretlerini yasakladı. Kurul, aldığı yeni kararlarla da şehir içi toplu taşıma araçlarında, marketlerde, mağazalarda ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımını zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda ekipler, yolcu duraklarında vatandaşlara ücretsiz maske verdi. Ayrıca dezenfektan yerleştirilen toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi korumak için yolcuların oturmaması amacıyla iki koltuktan birine bant çekildi. Araç giriş ve çıkışlarının yasaklandığı kentte 3 adım sosyal mesafesine uymayanlara da 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanıyor. Koronavirüs önlemlerinin üst seviyede tutulduğu kent genelinde son 24 saatte 383 bin 37 metrekarelik alan temizlendi ve dezenfekte edildi.

SAĞLIK KURULUŞLARININ MASKE İHTİYACI BELEDİYEDEN

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, alınan kararlar doğrultusunda maske ihtiyacını karşılamak için üretim yapacak. Belediye, toplu taşıma araçlarının yanı sıra kentteki sağlık kuruluşlarına günde 20 bin maske ve 200 siperli maske teslim edecek. Vali Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı açıklamada, "Sağlık kuruluşlarımız ve üniversite, kamu-özel hastanelerimizde, hastanın muayene öncesi maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Bu amaçla Büyükşehir Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğümüze her gün 20 bin maske ve 200 siperli maske temin edecektir. Toplu alanlarda maske takma zorunluluğu gelmesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi olarak maske üretimine başladığımızı bildirmek isterim" dedi.

YOLCULAR MEMNUN

Maskenin toplu taşımada çok önemli bir etken olduğunu belirten yolculardan Velat Nemutlu, "Sosyal mesafeye kesinlikle uyuyoruz. Sağlık çalışanı olduğum için ilk önce bunlara dikkat ediyoruz. Yani bu pandeminin zincirini kırabilmemiz için en önemli yapmamız gereken sosyal mesafeyi kırmak. Domino etkisini, pandeminin güçlenmesinin sebebi domino etkisi şeklinde taşların devrilmesiyle oluyor. Hani bunu kırabilmemiz için o dominodaki bir taşı aradan çıkarmak. Yani sosyal mesafeyi korumak. Eğer her yerde bu sosyal mesafeyi korursak, bu pandeminin etkisini hem daha az bir zararla, hem daha az ölümle atlatabiliriz. Diğer insanları kendimden korumak için eldiven takıyorum, kendim sağlıkçı olduğum için, hani bir ihtimal de olsa, bir nebze de olsa belki taşıyıcı olabilirim. O yüzden eldiven de takıyorum" dedi.

Belediyenin maske dağıtımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Taha Yılmaz ise, "Uygun olması gereken bu, maske takmak. hem kendini koruyorsun hem de karşındakini koruyorsun. Sende olmazsa bile, belki vardır, pozitiftir, bilmiyorsundur. Bence iyi bir uygulama. Eldiven de taktım. Çünkü temas ediyorsun, bir yerlere mikrop bulaşıyor. İnsan vücudunun dışında başka yerde de yaşıyor yani. Onun için maske de eldiven de kullanıyoruz yani" diye konuştu.


- Diyarbakır

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel
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