Diyarbakır'da koronavirüse karşı kamusal alanlar dezenfekte ediliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse (kovid-19) karşı kamusal alanlarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde koronavirüse karşı (kovid-19) temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Çalışmalar kapsamında ekipler, Bağlar ilçesinde bulunan Sento Caddesinde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Cadde üzerinde bulunan metruk yapılar, çöp konteynerleri, oturma bankları, otobüs durakları, kaldırımlar, iş yeri önleri ve vatandaşların bir arada bulunabileceği kamusal alanlar dezenfekte edildi.Ekiplerin, dezenfekte çalışmalarının koronavirüs salgının yayılması durdurulana kadar devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA