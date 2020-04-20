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Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 3 bebek ve 2 çocuk taburcu oldu

Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 3 bebek ve 2 çocuk taburcu olduDİYARBAKIR'da, koronavirüs tedavileri tamamlanan, 3 bebek ile 2 çocuk, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

20.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:38
Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 3 bebek ve 2 çocuk taburcu oldu
DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedavileri tamamlanan, 3 bebek ile 2 çocuk, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.
Dicle Üniversitesi bünyesindeki pandemi hastanesinde, koronavirüs tedavisi gören 7, 10 ve 11 aylık 3 bebek ile 2 çocuk, iyileşti. 'Covid-19' testleri negatif çıkan bebek ve çocuklar, sağlık personelinin alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Hastanede 11'i yoğun bakım ünitesinde olan 51 hastanın koronavirüs tedavisinin devam ettiği belirtildi. Bugüne kadar da 7'si çocuk toplam 88 kişinin taburcu edildiği öğrenildi. Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne toplam vaka müracaatı ise 547 olarak açıklandı.
ÇOCUKLARA HEDİYE
Koronavirüsü atlatarak taburcu olan çocuklara, Bağlar Belediyesi tarafından tablet bilgisayar, bebek çantaları ve dezenfektan ürünleri hediye edildi. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hastalığa yakalanan çocukların, başarılı geçen tedavi süreci ile hastaneden taburcu olmasından sonra küçük jestle sevinçlerini artırmak istediklerini kaydederek, "Tedavisini başarıyla tamamlayarak diğer vatandaşlarımız için motivasyon kaynağı olan yavrularımızın yüzünü güldürmek istedik" dedi. Diyarbakır’da koronavirüsü yenen 3 bebek ve 2 çocuk taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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