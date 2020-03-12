Diyarbakır'da koruyucu aile tanıtım programı yapıldı
Diyarbakır Valiliği tarafından yürütülen "Diyarbakır Sosyal Destek Projesi" bileşeni olan koruyucu aile tanıtımı dolayısıyla program düzenlendi.
12.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:12
Diyarbakır Valiliği tarafından yürütülen "Diyarbakır Sosyal Destek Projesi" bileşeni olan koruyucu aile tanıtımı dolayısıyla program düzenlendi.
Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, GAP Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalkınma Destek Programı kapsamında finanse edilen ve Valilik tarafından sürdürülen "Diyarbakır Sosyal Destek Projesi"nin 4 ana bileşeninden biri olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himaye ettiği koruyucu aile tanıtıldı.
Programa, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rifai Yıldırım, koruyucu aileler katıldı.
Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, GAP Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalkınma Destek Programı kapsamında finanse edilen ve Valilik tarafından sürdürülen "Diyarbakır Sosyal Destek Projesi"nin 4 ana bileşeninden biri olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himaye ettiği koruyucu aile tanıtıldı.
Programa, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rifai Yıldırım, koruyucu aileler katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsle dalga geçen Rudy Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Güncel
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Güncel
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir