Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Diyarbakır'da Kovid-19 önlemleri kapsamında pazarda maske ve eldiven dağıtıldı - Haberler

Diyarbakır'da Kovid-19 önlemleri kapsamında pazarda maske ve eldiven dağıtıldı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında pazarda maske ve eldiven dağıtımı yapıldı.

21.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:52
Diyarbakır'da Kovid-19 önlemleri kapsamında pazarda maske ve eldiven dağıtıldı
Diyarbakır 'ın merkez Bağlar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında pazarda maske ve eldiven dağıtımı yapıldı.
Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de vaka sayısı giderek artan Kovid-19 önlemleri kapsamında semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara eldiven ve maske dağıtıldı.
Belediye görevlileri çalışma sırasında esnaf ve vatandaşlara koronavirüs önlemleri konusunda uyarılarda bulundu.
Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi, Başkan Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirdikleri çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.
Halk sağlığı açısından her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade eden Tutşi, "Pazarlarımızda eldiven ve maske dağıttık. Dezenfekte çalışmalarımızı sokaklarımızda, bankalarda, kamu kurumlarında, sağlık merkezlerimizde sürdürüyoruz. Bu işi ciddiye alıyoruz. Bağlar Belediyesi olarak bu işin üstesinden geleceğiz." diye konuştu.
Bağlar 1 Nolu Pazar Derneği Başkanı Barış Taş da dağıtılan maske ve eldiven için teşekkür etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Diyarbakır, Türkiye, Bağlar, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Peş peşe uyarılar yapılırken İBB’nin bu hareketi büyük tepki topladı Haberler
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haberler
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür edip ardından bıçak çekti Haberler
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür edip ardından bıçak çekti
Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti Haberler
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti
Sayı 68’e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Haberler
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video!
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın

Son Dakika Güncel Haberleri

İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü - Haber Elazığ'da yolcu treninin lokomotifi raydan çıktı - Haber İngiliz uyruklu kadın ile birlikte yaşadığı kişi, bıçakla öldürülmüş halde bulundu - Haber İpekyolu Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerine devam ediyor - Haber Senegal'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi - Haber Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti - Haber İran'dan sevindiren haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber
Loading