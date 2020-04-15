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Diyarbakır'da Kovid-19'u yenen 12 hasta daha alkışlarla taburcu edildi

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 12 kişi, alkışlarla taburcu edildi.

15.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:35
Diyarbakır'da Kovid-19'u yenen 12 hasta daha alkışlarla taburcu edildi
Diyarbakır 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 12 kişi, alkışlarla taburcu edildi.
Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde bulunan, pandemi hastanesine dönüştürülen Kalp Hastanesindeki tedavi gören ve koronavirüsü yenen aralarında 85 yaşındaki Havva Çelik, 73 yaşındaki Remziye Demirtop, 87 yaşındaki Abdulkerim Çalhan'ın da bulunduğu 12 kişi sağlık görevlileri tarafından alkışlar eşliğinde evlerine uğurlandı.
"İnşallah taburcu sayısı her geçen gün artarak devam edecek"
DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, 63 klinik ve 42 yoğun bakım yatağına sahip hastanede koronavirüse karşı mücadele ettiklerini söyledi.
Şimdiye kadar 64 vakayı taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kadiroğlu, "İnşallah taburcu sayısı her geçen gün artarak devam edecek. Halkımızdan isteğimiz mutlaka bireysel hijyenlerine ve korunma tedbirlerine sıkı sıkıya riayet etmeleri. Bu hem kendileri hem de toplumsal kurtuluşumuz için önemli. Bu, kişinin kendisini koruması aynı zamanda karşısındakine saygı göstermesidir." diye konuştu.
DÜ Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen ise hastalara tüm rutin tanı ve tedavi yöntemlerini uyguladıklarını ifade etti.
Halktan beklentilerinin izolasyona devam etmeleri olduğunu aktaran Çelen, el yıkama alışkanlığının maksimum seviyede tutulması gerektiğini belirtti.
Çelen, şöyle konuştu:
"Toplam 61 hastamız var. Bunlardan 11'i yoğun bakımda. Diğerleri de klinik serviste. Ayrıca 5 çocuk hastamız mevcut. Bugün 12 hastamız taburcu ediliyor. Bu hastalarımız tedavilerini aldılar. Akciğerlerindeki bulgular da düzenlendi. Evde izolasyon şartına riayet etmeleri koşuluyla hastalarımızı taburcu ettik."
Taburcu edilen vatandaşlardan Mehmet Yangın, bir haftadır hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Yaklaşık 20 gündür bu hastalıkla mücadele ediyorum. Şimdi iyiyim, atlattım. Eve gidip izole olacağım. Tavsiyem insanlar evden çıkmasın, kendilerine muhafaza etsinler. Bu hastalığın kime bulaşacağı belli değil." ifadelerini kullandı.
Ahmet Ergin de şeker hastası olduğunu anlatarak, 4 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildiğini, kendisini evinde izole edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Güncel
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