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Diyarbakır'da kuzenlere silahlı saldırı: 1 yaralı

DİYARBAKIR'da, aynı aileden 10 kişi, husumetli oldukları 2 kuzenine sokak ortasında ateş açtı.

07.02.2020 22:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:19Diyarbakır'da kuzenlere silahlı saldırı: 1 yaralı
DİYARBAKIR'da, aynı aileden 10 kişi, husumetli oldukları 2 kuzenine sokak ortasında ateş açtı. Kuzenlerden 1'i ağır yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde merkez ilçesinde meydana geldi. Parmak ailesi mensubu 10 kişi, husumetli oldukları 2 kuzenin bulunduğu yere gelerek, silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kuzenlerden H.P., vücuda isabet eden kurşunlarla yaralanırken, diğer kuzen yakınları tarafından korunarak, yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.P., ardından hastane kaldırıldı. Tedaviye alınan H.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen bazı kişileri gözaltına aldı.


- Diyarbakır

Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Kaynak: DHA

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