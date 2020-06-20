Diyarbakır'da LGS heyecanından sosyal mesafeyi unuttular

Diyarbakır'da LGS heyecanından sosyal mesafeyi unuttularDİYARBAKIR'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav heyecanı, ebeveynlere sosyal mesafeyi unutturdu.

20.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:41
Diyarbakır'da LGS heyecanından sosyal mesafeyi unuttular
DİYARBAKIR'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav heyecanı, ebeveynlere sosyal mesafeyi unutturdu. Kimliğini unutan 1 kız öğrencinin yardımına annesi koşarken, kimlik, sınavın başlamasına saniyeler kala getirildi. Tüm ülkede olduğu gibi Diyarbakır'da da LGS heyecanını yaşadı. Kentin değişik semtlerindeki okullarda yapılan, saat 09.30'da başlayan ve 15.00'te sona erecek sınav nedeniyle 81 ilde vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. Diyarbakır'da, değişik semtlerdeki okullarda, koronavirüs tedbirleri ile sınav yapılırken, kırsalda yaşayan 1 kız çocuğu kimliğini evde unuttu. İsmi öğrenilmeyen kız çocuğunun kimliğini teslim alan yetkililer, sınava saniyeler kala koşarak yetiştirdi.
Öğrenciler içerde, aileleri ise dışarıda sınav heyecanı yaşarken, kimi ailelerin dua ettiği gözlendi. Bu arada heyecandan sosyal mesafeyi unutanlar dikkat çekti.
LGS'den çıkan Ahmet Ufuk Sarıyağ, heyecanını dile getirirken, "iyi geçti, sosyal mesafeler iyi korundu, her şey tedbirinde, sınav da iyi geçti, her yarım saatte bir dezenfekte yapıldı. Ben meslek lisesini daha çok önemsiyorum. Çünkü benim mesleğim de var döşemecilik mobilya. Onun için ben meslek lisesini seçeceğim" dedi. Diyarbakır’da LGS heyecanından sosyal mesafeyi unuttular

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, LGS, Güncel, Haber

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