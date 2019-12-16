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Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı

Diyarbakır'da surlar ile yıkılan tarihi yapılara ait taşların satıldığı bilgisini alan polis ve zabıta ekipleri, Sur ilçesinde inceleme başlattı. Sur ilçesinde bulunan Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, taşların surlara ait olmadığını ileri sürerek çevik kuvvet ekibine 'tarihi' taşlarla saldırdı.

16.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:46

'da yaklaşık 5 bin yıllık tarihi olan surların taşlarının sökülüp satıldığını bilgisini alan polis ve zabıta ekipleri, ilçesinde inceleme başlattı. Sur ilçesinde bulunan Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, taşları parayla aldıklarını savunarak güvenlik güçlerine 'tarihi' taşlarla saldırdı.

GERGİNLİK YAŞANDI

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve dünyanın sayılı eserleri arasında yer alan tarihi Diyarbakır surlarının taşlarının sökülüp satıldığı iddiasına iliştin polis ve zabıta ekipleri çalışma başlattı. Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Alipaşa ve Lalebey Mahallesi'nde söz konusu taşların bulunduğu bilgisi üzerine mahalleye gelen polis ve zabıta ekipleri, sokaktaki taşları götürmek istedi. Mahalle sakinlerinin taşların götürülmesine izin vermemesi üzerine gerginlik yaşandı. Bazı mahalle sakinleri evlerinin damına çıkıp ellerine aldıkları benzin bidonları ile tehlike saçarken, bazı vatandaşlar ise 'tarihi' taşlarla polise saldırdı.

KENDİLERİNİ YAKMAKLA TEHDİT ETTİLER

Tarihi taşların surlara ait olmadığını savunan mahalle sakinlerinden Emrah Ak, Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde 4 yıl önce başlanan yıkım ve yenileme çalışmaları sırasında taşları para ile satın aldıklarını iddia ederek, taşları geri vermeyeceklerini söyledi. Ak ve beraberindekiler daha sonra ellerine aldıkları benzin bidonu ve taşlarla polisin kendilerine yaklaşmamasını aksi taktirde kendilerini yakacaklarını kaydetti.

TARİHİ TAŞLARI POLİS EKİPLERİNE ATTILAR

İkna çabalarının sonuçsuz kalması sonucu bölgeye çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polisin gelmesi ile birlikte mahalle sakinleri, ellerine aldıkları 'tarihi' taşları polis ekiplerine attı. Olayın yaşandığı Alipaşa Mahallesi'ne gelen polis müdürünün, aile ile görüşüp sorunun çözüleceğini iletmesinin ardından gerginlik sona erdi.

Gerginliğin sona ermesinin ardından taşların taşınma işlemi başlatıldı.

Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı

Diyarbakır, Zabıta, Polis, Sur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (7)
UZAK YILDIZ.:Şunları bi haritadan silemediniz. hepsi terörist. Bunlara iş bile vermemek lazım.
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URFA:bunlari iraga sürgun şart oldu
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DADAŞ:Kalleşler,hainler.
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SAKARYA:Şerefsizler daha 2 yıl önce oralara huzur getirdi bu milletin vatan evladı.Demekki sizi kendi halinize bırakmak lazım. Ölüyorum desenizde size yardım etmemek lazım.
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MUSTAFA:memlekete hiç mi faydanız olmaz arkadaş sizlerin.
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ALİ MERT:Hainler şerefsizler sizin pkk dan öte kalır bir yanınız yok
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YOZGATLI_66:artık ahırmıdır evmidir farkettiniz mi bilmem ama kaçtane kilima asılı duvarda nede olsa kaçak elektirik para vermiyorlar vatan hainleri. . .
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