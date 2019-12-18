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Diyarbakır'da "mahkum aracında uyuşturucu sevki" yapıldığı iddiasına yalanlama

Diyarbakır'daki bazı basın yayın organlarında yer alan "Mahkum aracında uyuşturucu sevki" yapıldığına ilişkin haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

18.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:12Diyarbakır'da
'daki bazı basın yayın organlarında yer alan "Mahkum aracında uyuşturucu sevki" yapıldığına ilişkin haberlerin doğru olmadığı bildirildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Mahkum aracında uyuşturucu sevki" şeklinde gerçeği yansıtmayan haberler yer aldığı belirtildi.
Söz konusu haberlerin doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Jandarma personelleri F.Ö, K.T, O.T. ve H.K, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlamak' suçundan haklarında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmışlardır. Söz konusu eylemlerin, haberde iddia edildiği şekilde herhangi bir ring aracı veya resmi bir araçla gerçekleştirmedikleri, suç işlemede kendi şahsi araçlarını kullandıkları dosya kapsamından anlaşılmıştır. Konuya ilişkin başsavcılığımızca başlatılan adli soruşturma devam etmektedir."

Diyarbakır, Başsavcı, Güncel

Kaynak: AA

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