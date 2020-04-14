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Diyarbakır'da markete EYP'li saldırı

Diyarbakır'da markete EYP'li saldırı Diyarbakır'da terör yandaşları bir markete el yapımı patlayıcı ile saldırdı.

14.04.2020 21:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:59
Diyarbakır 'da markete EYP'li saldırı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da terör yandaşları bir markete el yapımı patlayıcı ile saldırdı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir markete giren iki kişi, markete el yapımı patlayıcıyı attıktan sonra ara sokaklara kaçtı. Patlayıcının büyük bir gürültüyle infilak etmesinin ardından alevler yükseldi. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken markette büyük çapta hasar meydana geldi. Markete el yapımı patlayıcının atılması güvenlik kameralarına yansırken, polis kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı. Diyarbakır’da markete EYP’li saldırı

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, 3. Sayfa
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