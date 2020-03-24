Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Diyarbakır'da marketlerde hizmet saati değiştirildi, müşteri yoğunluğu azaltıldı - Haberler

Diyarbakır'da marketlerde hizmet saati değiştirildi, müşteri yoğunluğu azaltıldı

Diyarbakır'da marketlerde hizmet saati değiştirildi, müşteri yoğunluğu azaltıldıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında marketlerin çalışma saati ve müşteri sayısına yönelik genelgenisinin ardından Diyarbakır'daki marketlerde önemler artırıldı.

24.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:56
Diyarbakır 'da marketlerde hizmet saati değiştirildi, müşteri yoğunluğu azaltıldı
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında marketlerin çalışma saati ve müşteri sayısına yönelik genelgenisinin ardından Diyarbakır'daki marketlerde önemler artırıldı. Açık kalma saatleri 09.00- 21.00 olarak güncellendi, her 100 metrekarede 10 müşterinin bulunmasına dikkat edildi.
İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, marketlerin çalışma saatinin 09.00- 21.00 olarak değiştirilmesine, içeride belirlenen sayıda müşteri varsa bunlardan dışarı çıkan olmadan başkalarının alınmamasına yönelik genelge gönderildi. Genelgenin ardından bugün Diyarbakır'daki marketlerde koronavirüs önlemleri de artırıldı. Uygulamadan hem market sahipleri hem de alışveriş yapanlar, memnun olduğunu söyledi. Kentte marketlerin açık kalma saatleri 09.00- 21.00 olarak güncellendi, her 100 metrekarede 10 müşterinin bulunmasına dikkat edildi, kasa kuyruğunda ise her müşteri arasında 1,5 metre mesafe uygulaması başlatıldı.
'SEBZE VE MEYVELER PAKET SATILACAK'
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, market işletmecilerine genelgeyle ilgili bilgilendirmelerde bulunduklarını belirterek, uygulamanın koronavirüs ile mücadelede önemli olduğunu söyledi. Ebedinoğlu, "Diyarbakır'daki marketlere bu konuyla ilgili gereken uyarıları yaptık. Esnafımız da bu uyarılara hemen uymaya başladı. Meyve ve sebzelerin de pakete girmesiyle ilgili yönetmenlik çıkmıştı. Bu konuda da hemen hızlı bir şekilde meyve ve sebzeler de artık ellenmeden paket şeklinde satılmaya başlanacaktır. Bu uygulama bütün kente yayılacaktır. Biz esnaf ve sanatkarlarımızın ile haklımızın bakanlığımızın almış olduğu bu tedbirlere uyulmasını istiyor ve diliyoruz. Çünkü sonuçta sağlığımız olmadan hiçbir şeyin olmayacağı bir gerçektir. Bu konuda da inanıyorum ki gerek Türkiye'deki bütün vatandaşlarımız gerekse bölgemiz, ilimiz bu uyarılara ve bu tedbirlere uyacaktır" dedi.
'MÜŞTERİLERİN ETKİLENMESİ İÇİN ÖNLEM ALDIK'
Market yöneticisi Sait Karaarslan, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye hem kendilerinin hem de müşterilerin uyduğunu belirterek, "Marketimizde hiçbir ürün kısıtlamasına gidilmedi. Özellikle kolonyada ciddi bir sıkıntı vardı ama koronavirüsün başladığı günden bugüne hala kolonya reyonlarımız dolu. Bakanlığın almış olduğu karar doğrultusunda marketimizin açık kalma süresini 09.00-21.00 olarak güncelledik. Bunun yanında tüm çalışanlarımızın kendi güvenliklerini ve müşterilere olan güvenliği sağlamaları için hem eldiven hem maske konusunda ilk günden beri duyarlılığımız devam etmektedir. Ayrıca mağazalarımızda her 100 metrekarede 10 müşterinin girebileceği pozisyonları da aldık. Kasalara yakın yerde 1'er metre mesafelerle çizgilerimizi çizdik. Müşterilerin diğer müşterilerden etkilenmemesi için tüm önlemlerimizi almış bulunmaktayız" diye konuştu.
Market müşterisi Özkan Özekinci ise "Toplum olarak herkesin üzerine düşen görevi yapması önemli. Mesafelerimizi koruyup, poşetlerimizi hijyenik bir şekilde, girişlerde eldiven vermelerini çok önemsedim" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Diyarbakır’da marketlerde hizmet saati değiştirildi, müşteri yoğunluğu azaltıldı

Kaynak: DHA

Etiketler : Diyarbakır, Güncel

Haberin Videosu :

Diyarbakır'da marketlerde hizmet saati değiştirildi, müşteri yoğunluğu azaltıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!
Yaşlı kadının Vefa Hattı’ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi Haberler
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:32: Doktor çiftin çocuklarıyla tebessüm ettiren görüşmesi - Haber 18:32: Adalet Bakanı Gül'den yaşlı adamı rencide eden kişi hakkında verilen kararla ilgili açıklama... - Haber 18:32: Kılıçdaroğlu, CHP'li il belediye başkanlarıyla "Kovid-19" toplantısı yaptı Açıklaması - Haber 18:31: Tepki çeken videoya gözaltı (2) - Haber 18:30: SİVAS Yurt dışından Sivas'a gelen öğrenciler, karantinada ilk günü geçirdi - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:06: Son Dakika: İhsan Amca'nın korkutarak video çeken gence evden çıkma yasağı ve huzurevini ziyaret etme cezası verildi - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 17:11: 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading