Diyarbakır'da maske denetimi

Diyarbakır'da polis ve zabıta maske denetimine başladı.

10.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:42
Diyarbakır'da polis ve zabıta maske denetimine başladı.
Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde maske kullanımını zorunlu hale getirildi. Maskesiz dışarı çıkma yasağı bugün başlarken, polis ve zabıta ekipleri de kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarında denetim gerçekleştirdi.
Ekipler ayrıca vatandaşları, sosyal mesafe kuralına uyulması için ikazda bulundu.
186 ayrı ekip ile denetim gerçekleştiren polis, maskesiz dışarı çıkanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununca idari para cezası uyguluyor. Diyarbakır’da maske denetimi

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Zabıta, Güncel, Haber

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