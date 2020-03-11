Diyarbakır'da maske kullanımı arttı
Diyarbakır'da maske kullanımı arttıTÜRKİYE'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte, Diyarbakır'da, maske kullanımını arttı.
11.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:02
Diyarbakır 'da maske kullanımı arttı
TÜRKİYE'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte, Diyarbakır'da, maske kullanımını arttı.
Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19), 118 ülkeye yayıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece Türkiye 'deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından, Diyarbakır'da bazı vatandaşlar korunmak amacıyla maske takmaya başladı.
Üniversite öğrencisi Sait Yaman, koronavirüsün Türkiye'de olduğunu arkadaşından öğrendiğini belirterek, el temizliğine ve hijyene dikkat ederek tedbir aldığını söyledi. Korktuğunu da ifade eden Yaman, toplu taşımaya binmek zorunda kaldığını söyledi. Şu an için maske takmayı düşünmediğini de belirten Yaman, toplu alanlarda çok bulunmamaya gayret ettiğini aktardı.
Cem Serak ise vatandaşın, gündelik tedbirlerle virüsün önüne geçilebileceğini belirterek, koronavirüsün herkesi endişelendirmesi gereken bir hastalık olduğunu düşünmediğini söyledi. Bağışıklığı zayıf kişiler için daha çok sıkıntılı bir durum olduğunu ifade eden Serak, "Onun dışında bir sıkıntının oluşturabileceğini düşünmüyorum. Birçok ülkede görüldü bu hastalık, gerekli tedbirler alınırsa önüne geçilebilir" dedi.
Öğrenci Hacer Eray de, bu haberi almadan önce de çok korktuğunu belirterek, "Elimi sürekli yıkıyorum, ama toplu taşıma araçlarında her türlü mikrop bulaşabilir. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız ve bolca temizlik yapacağız" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte, Diyarbakır'da, maske kullanımını arttı.
Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19), 118 ülkeye yayıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece Türkiye 'deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından, Diyarbakır'da bazı vatandaşlar korunmak amacıyla maske takmaya başladı.
Üniversite öğrencisi Sait Yaman, koronavirüsün Türkiye'de olduğunu arkadaşından öğrendiğini belirterek, el temizliğine ve hijyene dikkat ederek tedbir aldığını söyledi. Korktuğunu da ifade eden Yaman, toplu taşımaya binmek zorunda kaldığını söyledi. Şu an için maske takmayı düşünmediğini de belirten Yaman, toplu alanlarda çok bulunmamaya gayret ettiğini aktardı.
Cem Serak ise vatandaşın, gündelik tedbirlerle virüsün önüne geçilebileceğini belirterek, koronavirüsün herkesi endişelendirmesi gereken bir hastalık olduğunu düşünmediğini söyledi. Bağışıklığı zayıf kişiler için daha çok sıkıntılı bir durum olduğunu ifade eden Serak, "Onun dışında bir sıkıntının oluşturabileceğini düşünmüyorum. Birçok ülkede görüldü bu hastalık, gerekli tedbirler alınırsa önüne geçilebilir" dedi.
Öğrenci Hacer Eray de, bu haberi almadan önce de çok korktuğunu belirterek, "Elimi sürekli yıkıyorum, ama toplu taşıma araçlarında her türlü mikrop bulaşabilir. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız ve bolca temizlik yapacağız" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
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Etiketler : Diyarbakır, Türkiye, Aralık, Güncel
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