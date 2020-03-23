Diyarbakır'da Maske Sıkıntısına Hastane Çözüm Buldu
Corona Virüsü salgınından sonra koruyucu malzeme sıkıntısının baş göstermesi üzerine Diyarbakır'daki bir hastane kendi malzemelerini üretmeye başladı.
23.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:47
Corona Virüsü salgınından sonra koruyucu malzeme sıkıntısının baş göstermesi üzerine Diyarbakır 'daki bir hastane kendi malzemelerini üretmeye başladı. 24 saat boyunca faaliyet gösteren hastanede hem ağız burun maskesi hem yüz koruyucu maske üretiliyor
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel