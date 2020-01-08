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Diyarbakır'da metruk yapı çöktü, 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da metruk yapı çöktü, 4 kişi yaralandıDİYARBAKIR'da metruk yapıda çökme meydana geldi, yakacak için tahtaları söken 2 kişi ile sokaktan geçen 2 kişi yaralandı.

08.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:37
'da metruk yapı çöktü, 4 kişi yaralandı
DİYARBAKIR'da metruk yapıda çökme meydana geldi, yakacak için tahtaları söken 2 kişi ile sokaktan geçen 2 kişi yaralandı.
Olay öğle saatlerinde merkez ilçesine bağlı Ben-u Sen Mahallesi'nde meydana geldi. 253'üncü sokaktaki terkedilmiş yapının tavanındaki tahtaları yakacak için söküp götürmek isteyen 2 kişi, tavanın çökmesiyle enkaz altında kalarak yaralanırken, sokaktan geçen 2 kişinin de üzerine parçalar düştü. Mahalle sakinlerinin yardımıyla enkaz parçalarının altından çıkartılan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahaleninin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrendi.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, çökmenin meydana geldiği alanda önlem aldı.
Diyarbakır'da metruk yapı çöktü, 4 kişi yaralandı

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Kaynak: DHA


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