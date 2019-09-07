Haberler» 3. Sayfa» Haber

Diyarbakır'da meydana gelen 2 ayrı kazada 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'da meydana gelen 2 ayrı kazada 2 kişi yaralandıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

07.09.2019 00:08
Diyarbakır'da meydana gelen 2 ayrı kazada 2 kişi yaralandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İlk kaza, Diyarbakır-Elazığ yolu açık oto pazarı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu 60 EA 700 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazada bariyerlere çıkan araçtaki 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Refüje çarpıp, yaya yolunun ortasına girdi
İkinci kaza ise, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu 21 AAN 894 plakalı araç, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç uçarak yan bir şekilde yaya geçidine düştü. Kazada aracın camları patlarken, araçta bulunan sürücüsü ise yaralandı. Yaralı ambulansla Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Her iki kaza ile ilgili polis inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Diyarbakır'da meydana gelen 2 ayrı kazada 2 kişi yaralandı

Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:41   (Özel) Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı
01:05   Ambarlı limanında silah ticareti operasyonu kamerada
00:58   Sultanbeyli'deki yangın havadan görüntülendi
00:52   Ardahan'da Gaz kaçağı bulunan araca itfaiye ekipleri müdahale etti
00:49   Van'da terör operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
00:46   Bahçede çay içerken bacağından vuruldu, "Kurşunu yedik verin bari çayımı içeyim" dedi
00:43   Ölümlü trafik kazasının tutuklu sanığına ilk celsede tahliye