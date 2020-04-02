Diyarbakır'da mezarlık ziyareti yasaklandı
DİYARBAKIR'da, koronavirüsle mücadele kapsamında mezarlıklarda oluşan kalabalığın önlenmesi amacıyla ziyaretler yasaklandı.
02.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:08
DİYARBAKIR'da, koronavirüsle mücadele kapsamında mezarlıklarda oluşan kalabalığın önlenmesi amacıyla ziyaretler yasaklandı.
Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavisle mücadele kapsamında alınan kararla mezarlık ziyareti yasaklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde özellikle perşembe günleri yoğunlaşan ve sosyal izolasyon ile sosyal mesafe kuralına uyamayarak, halk sağlığını riske eden mezarlık ziyaretlerinin yasaklandığı duyuruldu.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Diyarbakır, Güncel