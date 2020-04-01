Diyarbakır'da mezarlık ziyaretleri yasaklandı

Diyarbakır 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mezarlık ziyaretleri yasaklandı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda il genelinde özellikle perşembe günleri yoğunlaşan ve sosyal izolasyon ile sosyal mesafe kuralına uyulmayarak halk sağlığını riske eden mezarlık ziyaretlerinin yasaklandığını bildirdi.

Güzeloğlu, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Toplu taşımada kullanılan belediye otobüsleri ve halk otobüslerinde ayakta yolcu taşınmasının da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandığını ifade eden Güzeloğlu, buna bağlı olarak gerekli hatlara ek belediye otobüs seferlerinin konulmasının planlandığını kaydetti.

Kaynak: AA