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Diyarbakır'da minibüsü yakan terör yandaşları yakalandı (2)

GÖZALTI SAYISI 4 OLDUDiyarbakır'da yolcu minibüsünü, molotofkokteyli atarak yakan terör örgütü PKK/KCK yandaşı 2 kişi daha yakalandı.

22.08.2019 14:44 Diyarbakır'da minibüsü yakan terör yandaşları yakalandı (2)

GÖZALTI SAYISI 4 OLDU
Diyarbakır'da yolcu minibüsünü, molotofkokteyli atarak yakan terör örgütü PKK/KCK yandaşı 2 kişi daha yakalandı. Dün gece yapılan operasyonla Zana Ç. ve Devrim A.'nın yanı sıra bugün de eylem talimatını veren Süleyman K. ve Mehmet K. gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan toplam 4 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.
ATEŞE VERİLME ANI KAMERADA
Terör yandaşlarının, durdurdukları minibüsü ateşe vermeleri ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, yandaşların, yolcularını indirdikleri minibüsü yaktıkları görülüyor.



Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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