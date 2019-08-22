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DİYARBAKIR'DA MİNİBÜSÜ YAKAN TERÖR YANDAŞLARI YAKALANDI

DİYARBAKIR'da yolcu minibüsünü, molotofkokteyli atarak yakan terör örgütü PKKKCK yandaşı 2 kişi yakalandı.

22.08.2019 15:38
DİYARBAKIR'DA MİNİBÜSÜ YAKAN TERÖR YANDAŞLARI YAKALANDI
DİYARBAKIR'da yolcu minibüsünü, molotofkokteyli atarak yakan terör örgütü PKKKCK yandaşı 2 kişi yakalandı. Eylem talimatını veren 1 kişi ise aranıyor.Terör örgütü PKKKCK yandaşları, dün gece Huzurevleri Mahallesi'nde seyir halinde olan 21 M 0052 plakalı yolcu minibüsünü durdurdu, ardından da molotofkokteyli atarak ateşe verdi. Minibüs yanarken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eylemi Süleyman K.'nin talimatıyla Zana Ç. ve Devrim A.'nın gerçekleştirildiğini belirledi.
Polis, düzenlediği operasyonla Zana Ç.'yi Mezopotamya Mahallesi'ndeki evinin çatı katından kaçmaya çalışırken, Devrim A.'yı da Huzurevleri Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin cep telefonlarında minibüsün yandığı anlara ait görüntüler bulundu. Polis, 2 şüphelinin kendilerini arayarak, eylem talimatını verdiğini söyledikleri Süleyman K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
ATEŞE VERİLME ANI KAMERADA
Terör yandaşlarının, durdurdukları minibüsü ateşe vermeleri ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, yandaşların, yolcularını indirdikleri minibüsü yaktıkları görülüyor.
DİYARBAKIR'DA MİNİBÜSÜ YAKAN TERÖR YANDAŞLARI YAKALANDI

Huzurevleri Mahallesi, Güncel

Kaynak: DHA

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