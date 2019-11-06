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Diyarbakır'da "muhtar saati" uygulaması

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, başlattığı uygulamayla haftanın bir günü muhtarlarla buluşuyor.

06.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:42 Diyarbakır'da
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, başlattığı uygulamayla haftanın bir günü muhtarlarla buluşuyor.
Muhtarlar aracılığıyla mahallelerdeki sorunlara daha hızlı müdahale etmek amacıyla her hafta çarşamba günü düzenlenen "muhtar saati", Güzeloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, şehrin sorunlarının çözümü için başlatılan uygulamanın amacına ulaştığını belirterek, muhtarların yoğun talebi üzerine bütün mahallelerde çocuk oyun parkları kuracaklarını söyledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde görev yapan daire başkanları da yürüttükleri çalışmalarla ilgili muhtarları bilgilendirdi.
Muhtarların, mahallelerindeki sorunlar ile önerilerini dile getirdiği toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, DİSKİ Genel Müdür Vekili Ahmet Naci Helvacı, Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürü Veysi Kanat ile Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan da katıldı.

Güncel

Kaynak: AA

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