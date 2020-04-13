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Diyarbakır'da, Musa Anter Caddesi'ne araç girişi sınırlaması

Diyarbakır'da, Musa Anter Caddesi'ne araç girişi sınırlamasıDİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Musa Anter Caddesi'ne, koronavirüs tedbirleri kapsamında, araç girişleri sınırlandı.

13.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:13

Diyarbakır 'da, Musa Anter Caddesi'ne araç girişi sınırlaması

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Musa Anter Caddesi'ne, koronavirüs tedbirleri kapsamında, araç girişleri sınırlandı. Caddeye giren ve çıkanların ise vücut ısıları ölçülerek, maske takmaları sağlanıyor.

Diyarbakır'da tarihi Suriçi bölgesine araç girişlerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlanmasının ardından bir sınırlama kararı da merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Musa Anter Caddesi için alındı. Kayapınar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "13 Nisan 2020 itibariyle Kayapınar ilçe sınırları içerisinde bulunan Musa Anter Caddesinde 08.00 ila 17.00 saatleri arasından kontrollü geçiş uygulamasına başlanmıştır. Ürün ve ticari lojistik araçlar dışındaki özel araçlar için girişlerin yasaklanması hususu kamuoyuna duyurulur" denildi.

Polis ve zabıta ekipleri tarafından caddeye çıkan tüm girişler tutuldu. Oluşturulan kontrol noktalarında gelenlerin ateşi ölçülürken, maskesi olmayanlara da ücretsiz maske veriliyor.

Tarihi Suriçi bölgesinde de 9 Nisan'dan itibaren İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla araç girişleri kısıtlanmış, yayaların giriş ve çıkışlarının kontrollü sağlanması kararlaştırılmıştı.

Diyarbakır’da, Musa Anter Caddesi’ne araç girişi sınırlaması

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Kayapınar, Güncel
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