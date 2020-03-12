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Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları iptal edildi

Diyarbakır'da 21 Mart'ta yapılması planlanan Nevruz etkinliği iptal edildi.

12.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:25
Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları iptal edildi
Diyarbakır'da 21 Mart'ta yapılması planlanan Nevruz etkinliği iptal edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün Türkiye'de bir hastada korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklamasının ardından ülke genelinde toplu etkinlikler bir bir iptal edilmeye başlandı. Son olarak Diyarbakır'da 21 Mart'ta yapılması planlanan Nevruz kutlamalarının da iptal edildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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