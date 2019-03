Diyarbakır'da Nevruz; Toprağa Gömülü Öcalan Posterleri Bulundu (2)

Kaynak: DHA

ATEŞ YAKILDI, HALAYLAR ÇEKİLDİ Diyarbakır 'da düzenlenen nevruz kutlamasına katılanlar, valiliğin izin verdiği 11.00 ile 16.00 arasında baharın gelişini kutladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan , DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan , HDP milletvekilleri ile yerli ve yabancı davetlilerin de katıldığı kutlamada nevruz ateşi yakılırken, alanda toplanan yaklaşık 30 bin kişi, müzik eşliğinde uzun süre halay çekti. Kutlamalar sırasında bazı gruplar zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları açtı. Görevliler tarafından uyarılan gruplar, sloganlara devam edince, sesleri artırılan müzikle bastırılmaya çalışıldı. Kutlamalarda HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ tarafından, başlattığı açlık grevini Diyarbakır'daki evinde sürdüren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven 'in yazdığı mektup okundu.PERVİN BULDAN KONUŞTUKonuşmaların yapıldığı platforma çıkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise nevruzu kutladı. Buldan, partisinin tutuklu milletvekillerine de selam göndererek, şöyle dedi:"Ben buradan, bu görkemli alandan, dünyanın dört bir yanındaki bütün Kürtlerin nevruzunu kutluyorum. Tüm Kürtlere, dünya halklarına ve Ortadoğu halklarına selam olsun buradan sesimizin ulaştığı bütün dostlara, bütün yoldaşlara. Selam olsun Selahattin Demirtaş 'a. Selam olsun Figen Yüksekdağ'a. Selam olsun Gülten Kışanak 'a, İdris Baluken 'e. Selam olsun Sırrı Süreyya Önder 'e. Selam olsun bugün 134 gündür bedenini açlığa yatıran sevgili Leyla Güven'e. Selam olsun zindanlarda ve dışarıda bedenlerini açlığa yatıran bütün yoldaşlarımıza. Bu nevruz sizin nevruzunuzdur. Yine yaşatmak için kendi yaşamını feda eden Zülküf Gezen'in anısı önünde saygıyla, minnetle eğiliyorum. Zülküf Gezen, Kemal Kurkut'a, Mazlum Doğan 'a milyonların önünde sözümüzdür; yaşam kazanacak, barış kazanacak, çözüm kazanacak. 6 yıl önce Öcalan'ın mektubunu, yine bu meydanda ben okumuştum. 6 yıl önce bu meydanda hepimizin geleceğe dair barış umutları yeşermişti. O gün bu süreci bitirmeselerdi bugün bu meydanda sevgili Selahattin Demirtaş olacaktı, sevgili Leyla Güven olacaktı, sevgili Gültan Kışanak olacaktı. Bir kez daha bu halkın; barıştan, demokrasinden, özgürlüklerden vazgeçmeyeceğini söylüyoruz."Buldan, 31 Mart seçimlerinde destek isteyerek, seçimlere halkın, emeğin, kadınların ve en önemlisi Kürtlerin ittifakıyla girdiklerini söyleyerek şöyle devam etti:"Sevgili halkımız işte 21 Mart , işte 31 Mart. Evet seçimlere 10 gün kaldı. 31 Mart'ta bizler, seçimlere gireceğiz. Bizler AK Parti- MHP rejimine karşı seçimlere gireceğiz. Bizler kadınları her alanda, her yerde yok sayan, tekçi, erkek rejimine karşı seçimlere gireceğiz. Bizler, 'Tek dil, tek millet, tek ben' diyen zihniyete karşı seçimlere gireceğiz. Bizler biliyoruz ki halkımız 31 Mart seçimlerinde iktidara karşı bizimle beraber yürüyecek. Değerli halkımız, sevgili yoldaşlarım seçimlere halkın ittifakıyla, emeğin ittifakıyla, kadınların ittifakıyla ve en önemlisi Kürtlerin ittifakıyla giriyoruz. Bu ittifakın tarihsel bir önemi var. Binlerce yıllık öz topraklarımızdan bizi kovanlara, bize 'Defolun gidin' diyenlere karşı kurduğumuz bir ittifaktır. Buradan bir kez daha hep birlikte haykırıyoruz. Bu topraklara, bu ülkeye biz başka diyarlardan gelmedik, kimsenin buyruğuyla da bu toprakları terk edip gitmeyeceğiz. Bizlerden rahatsız olanlar varsa da buyursun gitsin, kapı açık, yol açık. Biz bir barış partisiyiz. Savaş kolaydır ama barış yürek ister, cesaret ister. Nevruz ateşi, bu karanlığı aydınlatacak bunu biliyoruz. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Sevgili halkımız mutlaka kazanacağız."Konuşmaların ardından alanda toplananlar, saat 16.00'ya kadar izin verilen alandan erken ayrılmaya başladı.