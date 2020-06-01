Diyarbakır'da normalleşme süreci, ciğer kebabı ve kahvaltıyla başladı

Diyarbakır'da normalleşme süreci, ciğer kebabı ve kahvaltıyla başladıDİYARBAKIR'da koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin ilk gününde vatandaşlar, tadına özlem duydukları ciğer kebabı yemek ve serpme kahvaltı yapmak için salonları doldurdu.

01.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:10
Diyarbakır'da normalleşme süreci, ciğer kebabı ve kahvaltıyla başladı
DİYARBAKIR'da koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin ilk gününde vatandaşlar, tadına özlem duydukları ciğer kebabı yemek ve serpme kahvaltı yapmak için salonları doldurdu.
Türkiye'de bugün itibariyle koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasının ardından, 21 Mart'tan beri sadece paket servis ve gel- al benzeri hizmet veren lokanta, restoran ve pastane gibi işletmeler yeniden kapılarını müşterilerine açtı. Diyarbakırlılar, normalleşme sürecinin ilk gününde sabah saatlerinde ciğer kebabı yemek ve serpme kahvaltı yapmak için iş yerlerini doldurdu. Merkez Sur ilçesinde tarihi Hasanpaşa Hanı'nda bulunan serpme kahvaltı salonlarına gelenler, Diyarbakır'ın meşhur kahvaltısını çok özlediklerini ifade etti. Salonlarda, salgın nedeniyle alınan tedbirleri kapsamında müşteriler arasında bir masa boş bırakılırken, çalışanların ise maske ve eldiven taktıkları gözlendi.
İş yerinde serpme kahvaltı hizmeti veren Kadri Önalan, kısıtlama sürecinde çok zorluklar yaşadıklarını ifade ederek, normalleşme sürecinin başlamasıyla eski günlerine kavuşmayı umdukları söyledi. Kahvaltı salonunda tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Önalan, "Koronavirüs salgını öncesinde burası çok kalabalıktı. İnsanlar serpme kahvaltıya özlem duymuştu" dedi.
Kebap salonunu işletmecisi Ramazan Teker ise bugün heyecanlı olduklarını belirterek, sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiklerini aktardı. Teker, "Diyarbakırlılar, kebabı çok özlemişti. Kalabalık grup geldiğinde sosyal mesafe kurallarına göre oturacaklar. Aileler dışında bir masada en fazla 2 kişi oturabilecek. Çalışanlarımızla birlikte tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Bu sürece hepimiz zamanla alışacağız" diye konuştu. Diyarbakır’da normalleşme süreci, ciğer kebabı ve kahvaltıyla başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Türkiye, 21 Mart, Güncel, Haber

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