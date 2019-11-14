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Diyarbakır'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 1'i ağır 9 yaralı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 9 öğrenci yaralandı.

14.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:12Diyarbakır'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 1'i ağır 9 yaralı
'ın Hani ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 9 öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahallesi Burak mezrasından ilçe merkezindeki Çok Programlı Lise'ye öğrenci taşıyan M.T. idaresindeki 10 BDG 97 plakalı servis aracının lastiği patladı.
Şarampole devrilen araçtaki 13 kişiden Abdulaziz, Emine, Seyid, Polat, Sevcan, Canan, Tülin ve Ramazan Topkaya ile Barış Narin yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Hani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sevcan, Abdulaziz, Seyid ve Canan Topkaya, buradaki ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sevcan Topkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi

Diyarbakır, Belen, Güncel

Kaynak: AA

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