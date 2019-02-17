Diyarbakır'da Öğrencilere Giysi Yardımı

İstanbul
'daki bir hayırsever tarafından "Köy Çocukları Okusun" projesi kapsamında öğrencilere giysi yardımı yapıldı. Çınar
ilçesi Ziya Gökalp
ilkokulu ve Fatih
Ortaokulu'ndaki 150 öğrenciye gönderilen 150 bot ve mont, okul yöneticileri tarafından dağıtıldı.
Ziya Gökalp İlkokulu Müdürü Mehmet Ekinci
, yardımın ihtiyaç sahibi öğrencileri mutlu ettiğini belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza destek sunan hayırsever vatandaşımıza teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.
Fatih,Çınar,İstanbul
Kaynak: AA