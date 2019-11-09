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Diyarbakır'da öğrencilere organ bağışının önemi anlatıldı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Sosyal Komitesi ile Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen eğitim programında öğrencilere organ bağışının önemi ile ilgili bilgi verildi.

09.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:08Diyarbakır'da öğrencilere organ bağışının önemi anlatıldı
Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Sosyal Komitesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen eğitim programında öğrencilere organ bağışının önemi ile ilgili bilgi verildi.
Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, "Organ Bağışı Haftası" dolayısıyla düzenlenen programda "Sağlıkta Farkındalık Eğitimi" verildi.
Programda konuşan DÜ Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, ülkemizde organ bağışının yeterli düzeye ulaşmadığını söyledi.
Bu nedenle nakillerin yüzde 80'inin canlıdan, yüzde 20'sinin de kadavradan yapıldığına dikkati çeken Kadiroğlu, "Bu konuda vatandaşların duyarlı olması için organ bağışı bilinci geliştirilmesi gerekir." dedi.
Daha sonra Doç. Dr. Yaşar Yıldırım ve Doç. Dr. Veysi Bahadır da öğrencilere bu konuda sunum yaptı.
Programa katılan Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, Prof. Dr. Kadiroğlu ve katılımcılara plaket verdi.

Dicle Üniversitesi, Yenişehir, Güncel

Kaynak: AA

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