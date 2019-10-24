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Diyarbakır'da öğretmenin darp edilmesi

Memur-Sen İl Başkanı Yunus Memiş, Diyarbakır'da öğretmene saldırıyla ilgili olarak, "Öğretmenlere şiddeti önleyici kanunlar acilen çıkarılmalıdır.

24.10.2019 17:08Diyarbakır'da öğretmenin darp edilmesi
Memur-Sen İl Başkanı Yunus Memiş, Diyarbakır'da öğretmene saldırıyla ilgili olarak, "Öğretmenlere şiddeti önleyici kanunlar acilen çıkarılmalıdır." dedi.
Memiş, veli ve iki oğlu tarafından darp edilen merkez Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda Müdür yardımcısı ve Görsel Sanatlar öğretmeni Yasin Güneş'i okulda ziyaret etti.
Burada açıklama yapan Memiş, şiddetin her türlüsüne karşı çıktıklarını söyledi.
Şiddetin yaşandığı her yerin eğitim yoluyla değişebileceğine inanan eğitimciler olarak şiddete uğruyor olmanın kendilerini endişeye sevk ettiğini belirten Memiş, "Hiç kimse sahip çıkmasa bile biz eğitim çalışanlarına gücümüz nispetinde sahip çıktık ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Öğretmenlere şiddeti önleyici kanunlar acilen çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır, Memur Sen, Güncel

Kaynak: AA

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