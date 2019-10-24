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Diyarbakır'da öğretmenin darp edilmesi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir öğretmenin okul bahçesinde darp edilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

24.10.2019 18:32Diyarbakır'da öğretmenin darp edilmesi
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir öğretmenin okul bahçesinde darp edilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla 21 Ekim'de ilçeye bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda Müdür Yardımcısı ve görsel sanatlar öğretmeni Yasin Güneş'in darp edilmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli veli M.S.A ile oğlu S.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 21 Ekim'de meydana gelen olayda bir öğretmen, okul bahçesinde veli ve 2 oğlu tarafından darbedilmiş, o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.

Diyarbakır, Kayapınar, Güncel

Kaynak: AA

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