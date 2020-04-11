- Diyarbakır 'da öğretmenler 'canlı sınıfta' öğrencileriyle buluştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları öğretmenleri, canlı sınıf uygulaması ile öğrencilerle sınıf ortamında ders işledi.

Öğrencilerini özleyen ve merak eden Radikal Eğitim Kurumu öğretmenleri, canlı sınıf uygulamasını kendi çabalarıyla hayata geçirdi. Canlı sınıf uygulamasıyla Diyarbakır'da model olan Radikal Eğitim Kurumları derslerine devam etti. İnternetteki ücretsiz uygulamalar üzerinden ders anlatan öğretmenler, çocukları da ekrandan birbirleriyle buluşturarak ders işledi.

Soru cevap ile öğrencilere sınıf ortamını yaşatmaya çalıştıklarını kaydeden Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları Genel Müdürü Lokman Yetiz, öğrencilerini çok özlediklerini söyledi. Yetiz, "Tedbir amaçlı okulların uzaktan eğitimle verilen karar neticesinde bizler, artık evden devam ediyoruz. Biz bu durumu öğrenir öğrenmez, yani okullar uzaktan eğitime karar verilmeden önce biz tedbirlerimizi almıştık. Çünkü biz böyle bir şey bekliyorduk, gerek İtalya ve Çin'deki gelişmeleri takip ederek ondan dolayı tedbirlerimizi aldık. Diğer okullara da model olacak şekilde bir hazırlık yaptık, değerli öğretmenlerimiz çok yüksek performans ve özveriyle bazen sağlıklarını da düşünmeden sırf çocuklarımızın eğitimi zarar görmesin ve konularından eksik kalmasın diye, biz de gerekli tedbirleri aldık. Sevgili öğrencilerimiz canlı olarak değerli öğretmenlerimizi dinliyor. Canlı olarak soru sorup anında takip edebiliyorlar. Sınıf ortamı gibi bir hava olmuyor, çünkü sevgiyle bakan bir çift göz ve 36,5 derece o sıcak el olmadan eğitimde her zaman bir şey eksik kalıyor. Ama canlı görüntü ve sunumlarla internet üzerinde çocuklarımıza en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Böyle çok yüksek imkanlara gerek olmadan internet üzerinden bir kamera ve bilişim sistemi ile masrafsız. Sadece biraz çaba ve özveri ile bütün okullarımız bunu yapabilir. Devlet okulları da yapabilir, sadece EBA'ya bağlı kalınmayabilir, her öğrenci EBA'ya ulaşma imkanına sahip değil. Dolayısıyla öğretmenlerimiz kendi okullarında çok ucuz, masraf gerektirmeyen teknoloji kullanarak yapabilirler. Ben Diyarbakır'da bu konuda çok büyük bir örnek ve model olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah diğer okullarda bunu en iyi şekilde uygularlar. Gerçekten öğrencilerimizi çok özledik, onları burada göremediğim için üzülüyorum. İnşallah bu kötü günler geride kalır bütün öğretmenler kendi öğrencilerine kavuşurlar diliyorum, inşallah bu dileklerimiz kabul olur ve dua ediyoruz bunu en az bir zararla insanlık yenecektir" dedi.