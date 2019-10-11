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Diyarbakır'da okul kantinleri denetlendi

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince okul kantinlerinde denetim yapıldı.

11.10.2019 10:46Diyarbakır'da okul kantinleri denetlendi
Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince okul kantinlerinde denetim yapıldı.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla harekete geçen ekipler, koşullara uymayan kantinlere, eksiklerini tamamlamaları için ek süre tanırken, sağlığı tehdit eden gıdaları tespit ederek kantin yöneticilerine ceza uyguluyor.
Denetimlerin büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Beyoğlu, "Amacımız kimseyi cezalandırmak değil. Ancak çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Herkes işini koşullara uygun olarak yaparsa sorun olmaz." dedi.

Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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