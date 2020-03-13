Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, metruk bir evde yüzü parçalanmış halde bulunan 8 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
13.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:00
Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde, metruk bir evde yüzü parçalanmış halde bulunan 8 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
İlçedeki Başalan Mahallesi'nde metruk bir evde yüzü parçalanmış halde bulunan Muhammed Veli Dümez'in ölümü ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Olayla ilgili daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan çocuğun halası H.T, halasının oğulları E.T. ve Ö.F.T, gelini B.T. ve S.O. ile çocuğun dayısı V.T. jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T. ve S.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.T, Ö.F.T. ve B.T. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Öldürülen çocuğun dayısı olduğu belirtilen V.T'nin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.
Olay
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde oturan 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez 21 Ocak'ta kaybolmuş, mahalle sakinlerinin arama çalışması sonucunda çocuk, metruk bir evde ölü bulunmuştu.
İlçedeki Başalan Mahallesi'nde metruk bir evde yüzü parçalanmış halde bulunan Muhammed Veli Dümez'in ölümü ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Olayla ilgili daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan çocuğun halası H.T, halasının oğulları E.T. ve Ö.F.T, gelini B.T. ve S.O. ile çocuğun dayısı V.T. jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T. ve S.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.T, Ö.F.T. ve B.T. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Öldürülen çocuğun dayısı olduğu belirtilen V.T'nin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.
Olay
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde oturan 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez 21 Ocak'ta kaybolmuş, mahalle sakinlerinin arama çalışması sonucunda çocuk, metruk bir evde ölü bulunmuştu.
Kaynak: AA
Etiketler : Diyarbakır, Çınar, Güncel
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