Diyarbakır’da örtü yangını

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan örtü yangını, 5 hektarlık alanda etkili oluyor.

İlçeye bağlı kırsal Yolçatı Mahallesi'nin Alikuşa mezrasında henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

Yangına, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Lice, Hani ve Kocaköy belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Dağlık arazideki 5 hektarlık alana yayılan yangına, arazinin engebeli olması nedeniyle zor şartlarda müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal, gazetecilere, bölgede dün sabah saatlerinde başlayan yangının söndürülmesinin ardından öğleden sonra yeniden yangın çıktığını söyledi.

İlgili tüm ekiplerin yangına müdahale ettiklerini aktaran Bakkal, yangına zamanında müdahale edilmediği ile ilgili sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, farklı amaçları olan mihrakların yaptığı yalan ve asılsız iddialar. Biz vatandaşımızın yanındayız, her zaman onların destekçisiyiz. Kamu kurumları olarak 7 gün 24 saat her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu noktada emektar arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok şükür bir sıkıntımız yok, can ve mal kaybı yok. Bu noktada gerekli çalışmaları yapıyoruz, İnşallah söndüreceğiz."