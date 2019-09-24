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Diyarbakır'da otel odasında şüpheli ölüm

Diyarbakır'da bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

24.09.2019 13:34Diyarbakır'da otel odasında şüpheli ölüm
Diyarbakır'da bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olayı şüpheli bulan polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelin temizlik görevlileri, Şabettin E.'nin odasının kapısını çaldı. Cevap alamayan görevliler otel yetkilisine haber verdi. Otel yetkilisinin yedek anahtarla odanın kapısını açması üzerine 58 yaşındaki Şabettin E. hareketsiz şekilde bulundu. Bunun üzerine otel işletmecisi durumu 112 sağlık ile polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Lice nüfusuna kayıtlı Şabettin E.'nin öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şabettin E.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayı şüpheli gören polis ekipleri inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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