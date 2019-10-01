Haberler » Güncel » Haber

Diyarbakır'da otomobil ambulansa çarptı

Diyarbakır'da bir hastayı köyden alıp hastaneye bırakan ambulansa dönüş yolunda otomobil çarptı.

01.10.2019 00:05Diyarbakır'da otomobil ambulansa çarptı
Diyarbakır'da bir hastayı köyden alıp hastaneye bırakan ambulansa dönüş yolunda otomobil çarptı. Kaza nedeniyle şok geçiren hemşire ve ambulans sürücüsünü çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.
Kaza, merkez Bağlar ilçesi Aram Tigran Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hastayı köyden alan 21 BL 289 plakalı ambulansa, hastasını hastaneye teslim ettikten sonra dönüş yolunda 21 EV 870 plakalı otomobil çarptı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansta ve otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle şok geçiren ambulansta bulunan hemşire ve sürücü çevredekilerin yardımıyla sakinleştirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonrası yol tekrar trafiğe açıldı.
(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:09 Karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
04:08 Tır'ın çarptığı yaşlı adam öldü
04:07 Kütahya'da manevra yapan tren, çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralı
04:06 İki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
04:05 Define ararken göçük altında kalan genç hayatını kaybetti
02:12 Libya'da UMH, BAE'yi Sirte'yi vurmakla suçladı
01:54 "Ukrayna görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da katıldı" iddiası