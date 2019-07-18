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Diyarbakır'da otomobil çarpan 12 yaşındaki Yusuf öldü

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Öztemel (12) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

18.07.2019 19:04 Diyarbakır
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Öztemel (12) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Çınar ilçesinde meydana geldi. Aşağıkonak köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Öztemel'e, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını keybetti. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, kazada yaşamını yitiren Yusuf Öztemel'in cenazesini otopsi için hastane morguna götürülerken, sürücü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Kaynak: DHA
Çınar, Güncel

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