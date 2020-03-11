Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralıDİYARBAKIR'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
11.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:53
Diyarbakır 'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
DİYARBAKIR'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. Mardin karayolunda sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 66 HL 099 plakalı hafif ticari araç ile 21 BF 610 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Soruştuma sürüyor.
DİYARBAKIR'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. Mardin karayolunda sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 66 HL 099 plakalı hafif ticari araç ile 21 BF 610 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Soruştuma sürüyor.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Etiketler : Diyarbakır, Güncel
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