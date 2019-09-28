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Diyarbakır'da otomobil kırmızı ışıktan geçerek, reklam panosuna uçtu: 7 yaralı

Diyarbakır'da otomobil kırmızı ışıktan geçerek, reklam panosuna uçtu: 7 yaralı Diyarbakır'da kırmızı ışıkta geçen otomobil orta refüjdeki reklam panosuna uçtuDİYARBAKIR - Diyarbakır'da özel bir otomobilin kırmızı ışıkta geçerek önce yeşil ışıkta geçen araca çarptı, ardından reklam tabelasına uçtu.

28.09.2019 23:18
Diyarbakır'da otomobil kırmızı ışıktan geçerek, reklam panosuna uçtu: 7 yaralı
Diyarbakır'da kırmızı ışıkta geçen otomobil orta refüjdeki reklam panosuna uçtu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da özel bir otomobilin kırmızı ışıkta geçerek önce yeşil ışıkta geçen araca çarptı, ardından reklam tabelasına uçtu. Yaşanan trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı Ayşegül Zarakoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı hız yapan ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 34 VT 5697 plakalı otomobil, yeşil ışıkta geçen ve aniden önüne çıkan 21 FH 050 plakalı otomobile çarparak orta refüjde bulunan reklam panosuna uçarak durdu.
Yaşanan trafik kazasından kırmızı ışıkta geçen otomobilde bulunan 7 kişi yaralanırken, yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınarak en yakın hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri çevre emniyetini aldıktan sonra inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaza yapan her iki otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.
Diyarbakır'da otomobil kırmızı ışıktan geçerek, reklam panosuna uçtu: 7 yaralı

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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